Elena Vezzosi, giudice e romanziera: "Giallo su un ’furto’ al teatro Valli". E critica alle politiche culturali

di Alessandra Codeluppi

Dopo migliaia di sentenze, ora ha scritto un romanzo. "Volevo distrarmi dal mondo arido del diritto. Scrivere mi è sempre piaciuto: è terapeutico e divertente. E poi voglio bene alla mia Reggio". Elena Vezzosi, 61 anni, fa il magistrato dal 1989: reggiana, ha esercitato in diverse città tra cui la nostra, dov’è stata giudice del lavoro, e ora è consigliere in Corte d’Appello. Insieme a Mirta Pollari Ballotta, 55enne insegnante del liceo ‘Canossa’, ha dato alle stampe il libro ‘Dora Cordoni e la capitale del balletto’ (edizioni Robin).

È un giallo venato di rosso-nostalgia, per un mondo che non c’è più, ma senza volersi arrendere alla disfatta. La protagonista è una maestra in pensione, comunista disincantata seppur ancora energica piena. Appassionata di balletto moderno, scopre che lo spettacolo ideato dalla compagnia della propria città sarà rappresentato non al teatro Valli, ma alla Scala di Milano. Ritenendolo un furto all’identità di Reggio, un tempo capitale della danza contemporaea, con l’aiuto degli amici, Dora decide di sabotare la Scala per dirottare lo spettacolo a Reggio. La vicenda si intreccia con un attentato senza conseguenze, per il quale lei sarà indagata ingiustamente.

Il romanzo, in vendita nelle librerie e online, sarà presentato il primo dicembre al teatro San Prospero alle 18. L’evento vedrà la partecipazione di Max Collini, che reciterà alcuni brani, e l’accompagnamento al piano di Luca Rosso. Le due autrici dialogheranno con il giornalista Andrea Mastrangelo.

Giudice, com’è nata l’idea di scrivere questo romanzo?

"È un libro nato per parlare della città in termini ironici e disincantati. E anche per fare una velata critica alla politica culturale di Reggio, che negli anni Ottanta era la capitale del balletto. E ora...".

Ora cosa succede?

"Si fanno produzioni culturali non trascurabili, ma con altro rilievo ed eco. Voglio bene alla città e agli amministratori...".

Cosa non va?

"Intanto manca un assessorato alla Cultura autonomo: la delega è accorpata ad altre. Il declino è iniziato quando si sono privilegiate scelte più commerciali".

Eppure le istituzioni propongono eventi importanti. Pensiamo al Valli.

"La programmazione dei Teatri non è brutta, ma ha seguito l’onda commerciale. Fino a una ventina di anni fa, il Valli proponeva le opere classiche, mentre l’Ariosto la stagione sperimentale. Reggio era uscita dalla sua provincialità, ma ora ci è ripiombata in pieno. Ha perso la propria identità, senza neppure mantenere quella tradizionale legata alla campagna".

L’Arena ha dimostrato di attirare a Reggio star mondiali e molti giovani.

"Quando si fanno scelte politiche delegando progetti ai privati, poi non ci si può lamentare delle loro decisioni: è accaduto lo stesso per lo stadio. Sulla scelta di chiamare alcune persone ho qualche remora, ma si ha il diritto di farlo. Si fanno infrastrutture galattiche, ma senza neppure calcolare l’afflusso dei cittadini e l’impatto sulla viabilità: una scelta scellerata a monte".

Innegabile che Reggio abbia ospitato importanti iniziative per le arti figurative: o no?

"Le mostre e la Festival della fotografia hanno portato visitatori da fuori provincia, ma poi si sono opacizzate. Palazzo Magnani offre esposizioni belle, ma non esaltanti per l’offerta culturale: noto gli stessi curatori che si rincorrono e un po’ di autocompiacimento. Pure la mostra sui Cccp è un prodotto reggiano, ma richiama soprattutto nostalgici appassionati di un gruppo che ha fatto la storia del punk. Va bene la cittadinanza onoraria a Zucchero, ma voliamo più alto".

Tutto si può migliorare, ma possibile che nulla si salvi?

"Faccio il giudice, non il maitre a penser. Mi spiace solo vedere situazioni di autoreferenzialità in una Reggio che non osa e non coglie le espressioni di vivacità all’esterno".