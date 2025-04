Eleonora Danco presenta il suo film

Un film che non assomiglia a nessun altro, figlio del teatro, ambientato fra i quartieri della Capitale e per questo, letteralmente, on-the-road, con la protagonista che cammina vestita di un trench di vernice rossa e una calza a coprirle la testa. Costume di scena e strumento narrativo che piacerebbe a Léos Carax. Questo è ‘n-Ego’ di Eleonora Danco (foto), che stasera alle 21 l’autrice presenterà durante un incontro con il pubblico al cinema teatro Boiardo di Scandiano, in una serata organizzata nell’ambito del progetto Young Media Lab/Europa Cinemas. La nuova opera della regista e interprete si pone come un’intensa esplorazione della condizione umana, un viaggio dove la donna affronta una profonda crisi creativa e personale che la porta a cercare l’autenticità delle cose, e a immergersi in luoghi diversi, incontrando personaggi che con le loro storie rispecchiano le sue paure e i suoi desideri. Ogni incontro diventa un riflesso dei suoi demoni interiori, trasformando le vite di questi individui in tessere di un mosaico emotivo. Travestita da manichino de Chirichiano con una cartuccera di sonniferi sul petto, la protagonista è tormentata ma conserva ancora lo spirito incosciente della fanciullezza. Presentato in anteprima all’ultimo Torino Film Festival, ‘n-Ego’ trascende la realtà, invitando lo spettatore a riflettere sulla propria esistenza, nel labirinto che è il caos della vita adulta.