Eleonora Strino Quartet: jazz internazionale alla Cavallerizza

La musica è protagonista stasera alle 20,30 al teatro Cavallerizza, a Reggio, con "Mediterranean Songs" dell’Eleonora Strino Quartet. Le musiche del sud del mondo proposta da una dei più interessanti giovani talenti del jazz internazionale.

"Mediterranean songs" è una piccola barca che porta al Sud, attraversa alcuni di questi luoghi difficili e lo fa attraverso la voce, il ritmo, la vibrazione delle note, attraverso gli strumenti musicali che diventano a loro volta strumenti per esorcizzare la disperazione. Eleonora Strino è riconosciuta come artista emergente. La rivista internazionale "Jazz Guitar Today" le ha dedicato la copertina del numero di febbraio del 2020, dopo i servizi dedicati a musicisti del calibro di Peter Bernstein, Kurt Rosenwinkel, John Scofield e altri grandi chitarristi della scena contemporanea. Oltre alla carriera concertistica, è attivamente impegnata nell’insegnamento. Ha condotto workshop e vari seminari al Conservatorio di San Salvador in Brasile, l’Hemu (Conservatorio di Losanna) in Svizzera, il Conservatorio Pierre Cochereau di Nizza, Francia, il Conservatorio di Tirana in Albania e il Conservatorio Taller de Músics di Barcellona. Con lei in scena (a chitarra voce) anche Claudio Vignali al pianoforte, Guido Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

a.le.