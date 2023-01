"Eletti provò il veleno su di sé mesi prima"

di Nicola Bonafini

Un tentativo di omicidio che parte da lontano. La ‘prova generale’ fatta su di sé. L’effetto dirompente di una doppia iniezione: le benzodiazepine e una molecola dagli effetti sconosciuti. Un decorso in terapia intensiva difficile.

E’ stata un’altra giornata piena di elementi interessanti, quella trascorsa in Corte d’Assise – presidente Cristina Beretti, a latere Matteo Gambarati e i giudici popolari – dove si è svolta la terza udienza del processo a carico di Marco Eletti, reo confesso dell’omicidio del padre Paolo e di quello, tentato, della madre, Sabrina Guidetti.

Il Maresciallo Aschettino – testimone d’accusa, come gli altri sentiti in aula –, del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Reggio ha avuto il compito di passare al setaccio i dispositivi mobili in possesso dell’imputato, della vittima e della madre. Un esame da cui è emerso come Eletti, già dal novembre del 2020 aveva iniziato una capillare ricerca sulle sostanze venefiche, la loro composizione chimica, i loro effetti.

"Prima con la scusa di voler scrivere un romanzo, poi con quella di voler addormentare due cavalli, aveva chiesto a una collega di lavoro, con una specializzazione in chimica, come sintetizzare una particolare sostanza chimica". Non solo, gli investigatori hanno potuto recuperare una quantità consistente di mail inviate in tutto il mondo, dalla Cina all’Olanda, all’Inghilterra, "anche utilizzato delle reti web alternative". Oltre alle mail, all’interno del cellulare dell’imputato, erano emerse anche delle presunte ricette di veterinari per l’acquisto di tranquillanti che venivano comunemente usati per animali colpiti da epilessia, rivelatisi false, come confermato da uno di loro in aula, ieri ("La scrittura non è la mia, il timbro non corrisponde a quello che uso e, anche formalmente, la ricetta non è corretta").

A marzo del 2021, la ‘prova generale’, che Eletti compie su sé stesso. Associa le sostanze acquistate illegalmente – il professor Luca Morini, dell’università di Pavia, esperto in tossicologia, lo conferma in aula: "Era di nuova generazione, sintetica, che ha iniettato assieme a una molecola i cui effetti erano sconosciuti, non autorizzata alla vendita né in Italia, né all’estero. Nel corpo della signora Guidetti vi era una concentrazione fuori scala, 1000 nanogrammi per millilitro, sicuramente letale" – al limoncino: "Nei giorni successivi intensifica le ricerche sugli effetti delle sostanze sedative e cerca informazioni per comprare un bilancino di precisione". Una dose che ha costretto la signora Guidetti a lunghi giorni di coma: "Non profondissimo, ma che non le permetteva di tossire o di deglutire autonomamente – spiega il medico di Rianimazione del Santa Maria Nuova che l’ha curata -. L’abbiamo intubata e successivamente operato una tracheotomia, per aiutarla nella respirazione. Generalmente utilizziamo un farmaco di contrasto, ma ha un effetto di breve durata e nella situazione data, era inutile. Abbiamo dovuto attendere la metabolizzazione della sostanza venefica. Cosa ricordava al risveglio? Il suo nome certo, ma nulla degli eventi precedenti al coma. E’ uno degli effetti tipici delle benzodiazepine".

Il processo proseguirà il 3 febbraio, mentre il 24 è prevista la discussione delle parti.