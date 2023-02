Elettrodotto a Sesso, il Ministero vieta il passaggio aereo e obbliga Terna all’interramento del tracciato

Svolta per quanto riguarda il progetto dell’elettrodotto, portato avanti da Terna, che prevedeva il rinnovo della rete elettrica di un importante fetta del territorio reggiano, in cui era previsto un ‘passaggio aereo’ sul territorio di Sesso. Situazione che ha destato prima preoccupazione e poi forte contrarietà da parte dei residenti che hanno costituito in comitato che si è rivolto a sindaco, Regione e Ministero per chiedere un parere in merito all’interramento totale del tracciato. Ebbene il 26 gennaio, con un decreto di compatibilità ambientale, il Ministero ha espresso parere favorevole sul progetto ma obbliga Terna a "considerare ulteriori varianti progettuali privilegiando l’interramento di intere tratte, seguendo, ove possibile, i tracciati proposti". Insomma, una vittoria quella del Comitato Elettrodotto di Sesso: "La vicenda non è affatto conclusa – spiegano dal Comitato – Ma si tratta di un primo importante passo. Continueremo a monitorare". Una soddisfazione condivisa anche dal sindaco Luca Vecchi e dell’assessore Carlotta Bonvicini (foto): "Si tratta di un risultato importante, non scontato e di grande impatto sulla qualità di vita degli abitanti della frazione. Il lavoro di dialogo insieme al comitato ha dato i suoi frutti. Continueremo affinché l’interramento divenga realtà".