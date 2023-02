Elettrotek Kabel fa acquisti

La società Elettrotek Kabel di Bagnolo ha acquisito il 100% del capitale sociale di Cable Service srl di Bernate Ticino (Milano) e della controllata Controlcavi Industria srl, specializzate in produzione e commercializzazione di cavi elettrici resistenti al fuoco per il settore marino, petrolchimico, offshore, a bassa e media tensione. Il presidente e Ceo di Elettrotek Kabel, Roberto Gallingani, sottolinea come "Cable Service rappresenti una perfetta integrazione per il nostro gruppo, condividendone valori e cultura imprenditoriale. Questo allineamento comporterà una facile integrazione, con conseguente crescita in mercati dove referenze, omologazioni e quarant’anni di esperienza sono fondamentali".

Questa operazione "rispetta la volontà dell’amministratore unico e titolare della società milanese, Gianpaolo Brambilla, di recente scomparso, di proseguire il percorso di sviluppo delle aziende portato avanti da due generazioni, per preservarne eccellenza e valori". L’azienda bagnolese è nata nel 2001, conta 250 dipendenti e un giro d’affari di oltre 150 milioni di euro, con costante rafforzamento nelle sue tre divisioni, fra produzione cavi elettrici, produzione assemblaggio cablaggi e relativa distribuzione commerciale worldwide.

Antonio Lecci