Elezioni 2024: cento firme per Ibattici

Oltre cento cittadini, a una settimana dall’annuncio della candidatura di Roberta Ibattici (foto) per la carica di sindaca di Albinea, hanno già espresso il loro sostegno aderendo alla raccolta firme lanciata dalla candidata e dalla lista Uniti per Albinea. Il sostegno proviene da tanti mondi e realtà che animano la comunità albinetana, abbracciando il volontariato, lo sport, il mondo del lavoro, terzo settore e imprese. Tanti anche i giovani che hanno dimostrato il loro appoggio alla candidatura di Ibattici.

"Sono grata per il caloroso sostegno che abbiamo ricevuto finora – dice Ibattici –. La nostra comunità sta dimostrando una bella energia che dobbiamo mettere a frutto. Per questo nei prossimi mesi vogliamo arrivare a coinvolgere sempre più persone. Metteremo in campo una serie di iniziative di ascolto delle persone che serviranno per fare rete e costruire insieme il programma elettorale".

Ibattici, attuale assessore della giunta di centrosinistra di Albinea, sfiderà alle elezioni il candidato sindaco Corrado Ferrari, ex presidente della Pro Loco sceso in campo recentemente con lista civica ‘Viviamo Albinea’.

m. b.