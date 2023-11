Elezioni 2024: il Pd parte con le consultazioni

"Stiamo avviando un percorso di consultazione interno al partito e con le forze politiche che cinque anni fa avevano sostenuto il nostro candidato sindaco". Ad affermarlo è Paolo Meglioli, segretario del Partito Democratico di Scandiano, intervenendo nel dibattitto politico sul tema dell’imminente inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative. Attualmente il Pd e il centrosinistra non hanno confermato il loro candidato: molto probabilmente il primo cittadino uscente Matteo Nasciuti dovrebbe ricandidarsi per il secondo mandato.

Proprio ieri il nostro giornale ha annunciato l’intenzione di Azione, il partito politico guidato da Carlo Calenda, di avviare a Scandiano un percorso di ascolto del territorio. Un impegno comunicato in occasione dell’inizio della campagna elettorale.

Azione non ha escluso un’alleanza a Scandiano con il centrosinistra. Meglioli, da noi interpellato dopo le dichiarazioni di Azione, ha intanto sottolineato che Nasciuti in questi cinque anni "ha lavorato bene occupandosi ad esempio con impegno delle tematiche della pandemia e dei rincari energetici". Il segretario del Pd scandianese ha pure garantito la volontà del suo partito di proseguire un cammino "con le persone che hanno lavorato in questi anni e con tutte le forze politiche disponibili ad arricchire il percorso amministrativo iniziato cinque anni fa. E’ importante pensare al bene del paese". Meglioli spiega inoltre che sono anche "previste altre ‘tappe’ nei prossimi mesi: siamo aperti a tutti coloro intenzionati a partecipare".

Azione Scandiano in una nota aveva già assicurato la sua disponibilità "a confrontarci con le altre forze politiche nell’ambito riformista per lavorare con interesse ad un’alleanza di centro-sinistra a livello comunale e provinciale". L’obiettivo di Azione è quello di creare un dialogo "aperto e costruttivo, valorizzando la diversità di opinioni e l’esperienza presente nel nostro territorio".

Ancora nessuna decisione ufficiale invece da parte del Movimento 5 Stelle che nel maggio del 2019 era sceso in campo con una propria lista, eleggendo poi due consiglieri comunali di minoranza. Simile la situazione anche per il centrodestra che, nel 2024, dovrebbe presentare a Scandiano una propria lista per le amministrative.

Matteo Barca