Elezioni ’24 all’orizzonte Coalizione civica si struttura "Faremo una scuola di politica"

Coalizione civica si mette al lavoro. In un momento in cui la politica reggiana, sia a destra che a sinistra, fatica a trovare candidati per le amministrative 2024, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli creano ufficialmente un comitato e presentano il loro gruppo di lavoro. "Un’associazione è il punto di partenza per preparare nuove forze e dare un’alternativa a questa città. Questo è il nostro obiettivo di lunga scadenza" spiega Aguzzoli, il quale è peraltro da ieri il nuovo capogruppo di Coalizione civica in consiglio comunale. Si tratta di una mera questione organizzativa, visto che De Lucia dovrà dedicarsi "sempre più da qui al 2024 delle relazioni esterne".

Quest’ultimo annuncia che il comitato ha "in cantiere una serie di iniziative, una campagna di comunicazione, un corso di amministrazione e delle riunioni di territorio per ascoltare i cittadini. La prima sarà mercoledì 20 settembre al Binario 49, ore 21". Del direttivo faranno parte anche Bruno Ferrari, presidente dell’associazione di giovani ‘Reggio calling’, Vittorio Spagni e Jesuthasan Rajasulakshana, per tutti ‘Shana’. Spagni (27 anni, avvocato) dice di provenire da una cultura "più di destra", per spiegare come il movimento non voglia farne una questione di tifo: "La politica crea una fortissima contrapposizione tra schieramenti e idee che invece potrebbero incontrarsi per l’interesse pubblico. Senza antipatie per nessuno, noi invece vogliamo rappresentare davvero tutta la città nelle sue pluralità con candidati nuovi, liberi da ricatti, ambizioni personali e indicazioni dall’alto".

Shana, di origine cingalese e laureata in giurisprudenza, presiede una società di servizi fiscali: "Ho deciso di aderire perché chi amministra la città non ascolta realmente i suoi bisogni. Da madre lavoratrice poi, credo che servano progetti di attività extrascolastiche per le famiglie che non possono mandare i figli ad attività onerose". Il contatto diretto con i cittadini sarà fondamentale e De Lucia parla di incontri mensili per ascoltare quartieri e frazioni. Nascerà anche una ‘scuola di partito’: "Vogliamo formare persone - dice De Lucia - che una volta arrivate in consiglio comunale siano subito pronte al servizio della città".

In ottica elettorale, Aguzzoli non si tira indietro: "Coalizione civica è nata perché da consiglieri ci siamo resi conto che un confronto con il Pd per il bene comune non era possibile. La nostra ottica e quella di costruire alleanze e l’orizzonte è sempre stato il centrosinistra, anche perché i 5 stelle sono ancora in attesa di indicazioni, però un partito che governa da 77 anni una città senza alternanza non può che avere con questa un rapporto malato".

Tommaso Vezzani