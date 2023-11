Elezioni: "Centrodestra pronto a competere"

"La storia passata ci insegna come su questo territorio, a differenza di altre realtà della nostra provincia, il centrodestra sia già stato in grado di vincere e come il centrosinistra possa uscire sconfitto, anche dal confronto con espressioni di natura prettamente civica".

Ad affermarlo è Fabio Ruini, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia e fresco di rinnovo all’interno del direttivo provinciale del partito. Ruini interviene sul tema della prossima campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Nel 2024, nel comprensorio ceramico reggiano, tutti i Comuni saranno chiamati ad elezioni eccetto Castellarano dove si è votato nel 2021. Al momento il centrodestra non ha ancora presentato nessun candidato sindaco, ma è molto probabile che in tutti i Comuni scenderà in campo per cercare di sconfiggere il Partito Democratico e il centrosinistra.

"Si tratta di uno di quei territori su cui Fratelli d’Italia sta lavorando con forte determinazione e a cui guarda con particolare ottimismo – sottolinea Ruini – Il forte lavoro di radicamento del partito sul territorio, portato avanti dal nostro coordinatore provinciale Alessandro Aragona nel corso degli ultimi anni, è ora destinato a raccogliere i suoi frutti: grazie anche ai suoi circoli territoriali, Fratelli d’Italia è un attore presente, forte e credibile, capace di interloquire con vari stakeholder dei nostri Comuni ed intercettare il voto di ampie fette della società civile". Ruini, che ricopre anche l’incarico di consigliere di minoranza a Castellarano, al momento non si sbilancia né sui nomi né sulle forme con le quali il partito si presenterà nei prossimi mesi alle amministrative.

Evidenzia però che ogni Comune "fa storia a sé e vi sono in ogni caso a monte delle valutazioni che dovranno essere effettuate insieme ai rappresentanti degli altri partiti di centrodestra: avremo probabilmente alcuni casi nei quali ci presenteremo con liste di partito e altri nei quali saremo invece a sostegno di espressioni civiche più trasversali".

Ruini rimarca inoltre "l’ottima interlocuzione che stiamo avendo con i nostri alleati di Lega e Forza Italia, elemento fondamentale per creare delle proposte che mettano a fattor comune i vari punti di forza e possano riscuotere – conclude l’esponente di Fdi – il convinto apprezzamento degli elettori".

Matteo Barca