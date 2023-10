Elezioni, centrosinistra al bivio. Verdi e Possibile: "Sì alle primarie"

Europa Verde e Possibile di Reggio Emilia si associano all’appello lanciato da un gruppo di cittadini esponenti di sinistra (come riportato nei giorni scorsi) perché il candidato sindaco per il 2024 sia deciso con le primarie di coalizione. Per i coordinatori dei due partiti, Duilio Cangiari e Alessandro Miglioli, sono infatti "uno strumento utile per legittimare con chiarezza e trasparenza una proposta per il futuro della città in vista del 9 giugno. Non abbiamo paura del confronto con la cittadinanza – continuano Cangiari e Miglioli – perché crediamo di poter sostenere una proposta di città in piena coerenza con i nostri valori". Ciò che "conta però è che un percorso di trasparenza e di condivisione abbia luogo al più presto". Per Europa Verde e Possibile va infatti interrotto il "continuo stillicidio di nomi, senza chiarezza ad oggi su quale sia il metodo che si sta adottando per la costruzione della futura coalizione di centro sinistra", cosa che sta "ingenerando confusione e sconcerto nell’elettorato del cosiddetto campo largo". Insomma "è ora di entrare nel merito delle questioni e di iniziare a rispondere alle domande che la città pone con forza e da tempo", mentre per la scelta della figura che sarà chiamata a guidare la città capoluogo si avvisa: "Se si deciderà di andare alle primarie di coalizione questa dovrà essere una decisione condivisa che ci veda tutti concordi". Se invece "verrà proposto un nome come sintesi di una discussione, questa dovrà avere luogo esplicitando con trasparenza l’orientamento di tutti. Senza ambiguità".

Intanto lunedì sera (alle 20.30) al circolo Arci Fenulli si svolgerà l’assemblea di ‘Reggio È’. Sarà presente l’assessore Lanfranco De Franco, l’unico che finora ha lasciato intendere di volersi candidare a sindaco (che potrebbe essere annunciata proprio nel corso dell’incontro). De Franco sarebbe disposto a correre come nome unitario oppure alle primarie che sembrano essere inevitabili; al momento infatti, il segretario provinciale Pd Massimo Gazza non ha trovato un profilo che possa mettere d’accordo tutte le aree dem. Saltato da tempo il piano A che prevedeva Alessio Mammi, il Pd ha cercato l’intesa su Marco Massari che però non ha avuto l’ok dalla corrente della Schlein.