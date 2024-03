Elezioni, De Vita in campo per il centrodestra

Matteo De Vita, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Rubiera, sarà il candidato sindaco del centrodestra a Rubiera. La notizia è stata ufficializzata ieri in una nota. "Mi candido a sindaco per dare un’alternativa a Rubiera – dice De Vita –. Stiamo assistendo purtroppo a un progressivo calo della qualità della vita nel nostro comune come dimostrato dall’evidenza dei fatti. Si pensi al problema del traffico e della viabilità mai veramente affrontato e risolto dalla giunta uscente o a quello del centro cittadino, ormai desertificato e privo di una reale attrattiva. Come padre di tre figli, che vivono appieno il tessuto sociale del paese, sento la necessità di mettermi al servizio della comunità per dare una svolta importante e far uscire Rubiera dall’inerzia in cui si è impantanata la macchina pubblica". Matteo De Vita ha annunciato che sarà appoggiato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. "Ho la fortuna – sottolinea l’esponente rubierese di Fdi – di poter contare su un gruppo di lavoro numeroso e affiatato che esprime tutte le sensibilità esistenti all’interno del centrodestra e nella società civile con cui costruiremo un programma di radicale discontinuità rispetto alle giunte precedenti. La lista sarà ultimata nei prossimi giorni". De Vita dovrà dunque sfidare il sindaco uscente Emanuele Cavallaro che in questi mesi sta ultimando il suo secondo mandato ed è disponibile, grazie alla recente possibilità di candidarsi per il terzo mandato, a guidare per altri cinque anni il Comune di Rubiera. Cavallaro sarà sostenuto dal Partito Democratico. Al momento sono solamente due i candidati scesi in campo alle prossime elezioni amministrative di inizio giugno. Nelle prossime settimane saranno probabilmente comunicati i componenti dei candidati consiglieri delle liste. "I temi che intendiamo affrontare – evidenzia Matteo De Vita – saranno sicuramente la viabilità, le rette scolastiche, ma anche la problematica dei negozi che stanno chiudendo con la proposta di organizzare maggiori iniziative per cercare principalmente di aiutare i commercianti. Un’altra priorità del nostro programma è pure il sostegno alle tante famiglie che vivono con anziani in casa. Siamo pronti per la campagna elettorale".

Matteo Barca