Elezioni dei quartieri, al voto il 12 %

Si sono svolte domenica le elezioni per i rappresentanti dei consigli di quartiere. Partecipazione piuttosto bassa, ma sufficiente a garantire la validità del voto. Ecco i nomi degli eletti.

· Quartiere 1 Nord ovest: Adelmo Cocchi (66 voti), Lucia Troni (61), Cristina Plichero (59), Gianni Vecchi (59).

· Quartiere 2 Nord est: Luciano Barilli (45), Sandro Beggi (43), Ettore Caffarri (40), Cristiano Bocchi (39), Vincenzo Ronzoni (24).

· Quartiere 3 Sud est: Alberto Sgarbi (131), Renato Marzola (117), Corrado Benassi (54).

· Quartiere 4 Sud ovest: Rosalinda Olivi (94), Michele Bonetti (65), Guilner Olivi (51), Stefano Aiello (49), Antonella Bresciani (22).

· Quartiere 5 nord: Giannetto Mariolu (78), Marco Politi (33), Simone Capiluppi (27), Alaa El Rada (24), Corrado Filia (23).

Si sono contate sei schede bianche e due nulle. Su 6.690 cittadini aventi diritto al voto, si sono recati alle urne in 814 (12,17%). Nel quartiere 5 la percentuale è stata del 13,50%, la più bassa nel Quartiere 4 con l’11,61%.

"Il ringraziamento va ai cittadini e ai candidati che hanno creduto in queste elezioni, ai presidenti e agli scrutatori che in forma completamente volontaria hanno permesso di gestirle, al personale degli uffici che ha organizzato e allestito perfettamente queste consultazioni popolari così particolari. Ora Bagnolo – le parole del sindaco Gianluca Paoli – ha cinque nuovi strumenti nelle mani dei cittadini per aiutare il Comune a migliorare la qualità della vita dei quartieri".

Antonio Lecci