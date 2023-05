Elezioni, ecco la composizione dei nuovi Consigli

Sono giornate di insediamento dei sindaci, nuovi o confermati. Ieri è toccato al nuovo primo cittadino di Correggio, Fabio Testi, che arriva da due mandati in carica come assessore. Testi ha incontrato il commissario straordinario Salvatore Angieri (nella foto), per alcuni mesi alla guida della amministrazione correggese e in procinto di trasferirsi a Oristano come Prefetto. E’ stata ufficialmente confermata anche la composizione del consiglio comunale. In maggioranza Fausto Nicolini, Martina Catellani, Marco Chiessi, Samuele Goccini, Dania Nizzoli, Maria Chiara Oleari, Erik Sassi, Erica Tacchini (Correggio Democratica), Stefano Giovannini (Uniti per Correggio), Giulia Ferrari (Noi Giovani), per le opposizioni Simone Mora, Gianluca Nicolini, Patrizia Amadei, Pier Vincenzo Mariani (centrodestra), Giancarlo Setti (Si può fare), Roberto Cesi (Rinascimento Correggio).

A Brescello si è insediato Carlo Fiumicino. In consiglio comunale Fabiana Neglia, Marco Pasquali, Giuseppe Cennamo, Alice Reggiani, Valentina Grossi, Elena Spennato, Gianluca Ferrari, Rosanna Cipriati (maggioranza), Elena Benassi, Fabrizia Gatti, Alice Bacchi, Susanna Dall’Aglio (opposizione).

Riconfermato il sindaco Francesco Monica a Castelnovo Sotto. In consiglio comunale Alice Paterlini, Alfredo Speroni, Marco Rosselli, Debora Lambruschi, Alfredo Dallaglio, Riccardo Iotti, Ethel Bassi, Alessandra Campanini (maggioranza), Roberto Cocconi, Davide Ferrari, Alessandro Gerri, Eugenia Melloni (opposizioni).

