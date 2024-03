Elezioni, Elio Ivo Sassi si ricandida a sindaco

Per amore verso il suo paese e i suoi concittadini, il sindaco uscente Elio Ivo Sassi annuncia con convinzione la sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative che avranno luogo a giugno. "Mi ricandiderò alla carica di sindaco di questo fantastico Comune, su indicazione e unanime richiesta degli amici della lista civica per Villa Minozzo". Così il sindaco Sassi annuncia sui social la sua intenzione di ricandidarsi alla carica di primo cittadino del Comune che, col Ventasso, traccia il confine sud (crinale) della provincia e della regione. "Insieme all’attuale giunta – afferma Sassi – e a tutto il Consiglio comunale abbiamo lavorato molto e vogliamo continuare con rinnovato impegno per portare a termine i lavori di tutti i progetti iniziati nel primo mandato, con uno sguardo rivolto agli obiettivi e alle sfide future. Il nostro intento è di rispondere alle tante necessità della gente, tenace e laboriosa, di questo paese. Siamo tutti consapevoli di aver attraversato anche momenti difficili, come gli anni della pandemia, ma grazie anche all’impegno dei nostri sanitari, a tutto il Consiglio comunale e alla vostra pazienza, all’aiuto e all’impegno di tutti, ognuno nel proprio ruolo, insieme siamo riusciti a venirne fuori superando le difficoltà". Il cavalier Sassi, la cui famiglia è originaria di Minozzo, conosce molto bene il territorio e la sua gente, avendo trascorso tutta la vita operativa, dopo un periodo nell’Arma dei carabinieri, nel Comune di Villa Minozzo: prima come comandante dei vigili urbani e negli ultimi 5 anni come sindaco. Ora è anche presidente dell’Unione Comuni dell’Appennino e delegato alla Provincia di Reggio; è stato il fondatore della Croce Verde e Protezione civile di Villa Minozzo di cui è presidente ed è pure presidente provinciale dell’Alpi, associazione dei partigiani cattolici che hanno combattuto la guerra di liberazione. Non vi è dubbio, il sindaco Sassi è ‘sovraccarico di incarichi’ che però riesce a svolgere contemporaneamente grazie al suo dinamismo ma anche ai collaboratori, a volte invisibili. "In questi anni – riprende il sindaco – tantissimi cittadini di Villa Minozzo hanno apprezzato, a volte dando anche qualche suggerimento ben accolto, il nostro modo di lavorare e si sono avvicinati con entusiasmo ai tanti lavori attuati dall’amministrazione comunale. Alle prossime elezioni mi ripresenterò alla guida del gruppo uscente ‘lista Civica per Villa Minozzo Sassi Sindaco’. In questo progetto sarò accompagnato dai miei consiglieri comunali uscenti e da cittadini provenienti dal territorio comunale che hanno deciso di collaborare per il bene di Villa Minozzo. Prossimamente presenterò la squadra dei candidati al Consiglio".

Settimo Baisi