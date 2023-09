Elezioni, galassia centrodestra. L’avvocato Tarquini in pole: "Disposto a dare un contributo"

Si scaldano i motori verso le amministrative del prossimo 9 giugno. E mentre il Pd sta correndo per chiudere entro settembre le consultazioni tra i mille stakeholder scelti ai quali è stato somministrato il questionario in 28 domande per scegliere il prossimo candidato, anche nella famiglia del centrodestra si stanno tirando le somme per cercare un nome unitario.

Da tempo, il nome che si rincorre è quello dell’avvocato penalista Giovanni Tarquini. Che ricoprirebbe il ruolo di candidato civico, appoggiato da una allargata coalizione di centrodestra.

"Non ho alcun tipo di velleità, ma se si ritiene che ci sia a livello di città il bisogno di una figura come la mia, sono disposto a dare un contributo – chiosa Tarquini –. Ma in modo totalmente neutro, non schierato, svincolato da logiche di partito, di appartenenza o di vecchie zuffe. Sono in assoluta osservazione di quanto sta accadendo, in funzione di quello che anche io ritengo essere l’obiettivo: ossia il bene di questa città. Lo farei, ovviamente, continuando la mia veste civica e a fare il mio lavoro. Poi con chi vorrà unirsi a un’idea di neutralità ci si potrà confrontare, ma io mantengo la mia totale riserva su questo: anche perché il mio lavoro è impegnativo e non potrei nemmeno entrare nell’agone operativo adesso".

Non un messaggio di ’autocandidatura’, dunque. Ma di certo un’apertura nei confronti di chi caldeggia fortemente un suo possibile inserimento nella furtura idea di città: in primis la Lega, ma l’avvocato Tarquini è molto apprezzato anche negli ambienti di Forza Italia (lanciato dalla collaborazione professionale nello studio legale con Giuseppe Pagliani) e in quelli di Fratelli d’Italia.

Unico nodo politico e spinoso da sciogliere, nel suo caso, si collegherebbe al suo ruolo professionale di difensore del sindaco Andrea Carletti nel processo sugli affidi della Val d’Enza. A quel punto – forse più a livello nazionale che locale – bisognerebbe convincere i fedelissimi di Giorgia Meloni (ma anche della Lega) che tanto si sono spesi nel dare battaglia al Pd al motto di ’Parlateci di Bibbiano’.

Benedetta Salsi