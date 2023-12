Elezioni in vista, spunta la lista civica coordinata da Elisabetta Sala

Cominciano a delinearsi nuovi movimenti politici in vista delle elezioni dell’anno prossimo per il rinnovo dei consigli comunali. A Fabbrico è stata ufficializzata la nascita del "Movimento civico per Fabbrico", che per mercoledì alle 18.30 propone un incontro-aperitivo al bar Carraro per iniziare un confronto coi cittadini. Tra i coordinatori della lista c’è Elisabetta Sala (nella foto), da anni impegnata nel contrasto alla criminalità, tutela dell’ambiente, sicurezza pubblica pure col controllo di vicinato, oltre che come cronista di calcio locale. Da più parti si parla di Elisabetta Sala come del possibile candidato sindaco della lista civica, da opporre alla formazione di governo attuale di Centrosinistra e del Pd, attualmente guidata dal sindaco Roberto Ferrari. "Un’alternativa di governo per Fabbrico è possibile. Vorremmo incontrarci con coloro che hanno a cuore il decoro e il futuro del nostro paese, per ascoltare e confrontarci in funzione delle prossime elezioni", l’invito dei promotori del Movimento civico.