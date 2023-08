Elezioni, Pd in cerca d’autore Se non si convince Mammi toccherà al segretario Gazza

di Daniele Petrone

Potrebbe essere il segretario Massimo Gazza il futuro candidato sindaco del Pd a Reggio. Qualora Alessio Mammi – prima scelta assoluta – dovesse rifiutare la proposta già avanzata da tempo dai vertici del partito, si virerebbe sul leader provinciale. Un’ipotesi che dai ’padri’ dem reggiani sarebbe vista come naturale e sulla quale non dovrebbero esserci discussioni proprio in quanto guida del partito, legittimato dalla vittoria con largo consenso al congresso del 2021. L’obiettivo è quello di evitare primarie che sarebbe sanguinose e che minerebbero gli equilibri di un partito in ricostruzione dopo anni altalenanti, di lotte interne e di ribaltoni che hanni portato anche alla clamorosa vittoria di Elly Schlein a livello nazionale su Stefano Bonaccini. Ma proprio questo rende gli intrecci complicati. Perché nell’ultimo congresso nazionale Pd, nelle urne reggiane la maggioranza l’ha ottenuta la corrente Bonaccini. Che vuole far sentire il proprio peso nella scelta del post-Vecchi (bonacciniano anche lui). Sullo sfondo però resta aperta la possibilità che porta a Lanfranco de Franco – fedelissimo quasi della prima ora della Schlein – il quale si sarebbe già detto disponibile a raccogliere l’eredita del primo cittadino uscente Luca Vecchi. De Franco attende con tattica astuta gli sviluppi, forte anche del consenso che si è creato attorno a lui sia per un lavoro da assessore in carica giudicato positivamente dai più sia per i favori di alcune forze che hanno aperto ad una coalizione col Pd (come ha detto Cosimo Pederzoli di Sinistra Italiana due giorni fa al Carlino, garantendo un appoggio a de Franco che invece sarebbe più difficile con "candidati ex Dc o ex renziani"). Ed ecco che, se si dovesse optare per Gazza, gli apparentamenti potrebbero diventare più difficili con un certo mondo di sinistra. Senza dubbio un aspetto da non trascurare, perché il Pd – almeno secondo i sondaggi – non ha numeri di sicurezza e anche piccole percentuali di voti potrebbero risultare decisive per affrontare un centrodestra (che comunque inquesta partita a scacchi non ha ancora sciolto neppure esso le riserve sul proprio candidato), in ascesa.

Gazza però rappresenterebbe la scelta più autorevole. Insomma, chi meglio del segretario provinciale in carica e con già esperienza decennale da primo cittadino seppur in un piccolo comune come Boretto? E soprattutto scongiurerebbe le primarie (alle quali aspira sempre Stefania Bondavalli in quota civica, che starebbe già preparando la sua discesa in campo nell’eventualità). A Gazza è stato detto di tenersi pronto e difficilmente potrebbe rifiutare se gli venisse chiesto di scendere in campo. Anche se non mancano gli scettici all’interno del partito. C’è chi sostiene che chi fa il segretario provinciale non può candidarsi (in effetti storicamente non è mai stata, a livello locale, una scelta così usuale), ma dovrebbe pensare a fare le liste come una sorta di ’garante superpartes’.

Così come ci sono pure i ‘detrattori’ ("davvero ci si riduce a pescare un candidato da fuori Reggio?", si mormora) di Alessio Mammi. Il quale però resta il grande favorito nonché sogno della maggioranza del partito. Sarebbe infatti visto come uno dei pochi in grado di vincere anche al primo turno. Ma lui ha delle perplessità, legate soprattutto alla voglia di voler continuare il lavoro avviato in Regione nell’assessorato all’agricoltura cruciale per la ricostruzione post-alluvione. Sul piatto il Pd avrebbe messo la garanzia di candidarlo tra cinque o dieci anni, nel pieno della sua maturità politica, alla Camera o al Parlamento Europeo. Inoltre: se dovesse rifiutare, Mammi è poi sicuro che il partito non la prenderebbe a male e gli garantirebbe di proseguire in Regione...?