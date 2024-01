Elezioni, Pd sempre più nel caos. Senza accordi sui candidati, primarie a Reggio e Modena

Dal Crostolo al Secchia, il Pd naufraga sempre più nel caos. Il tempo scorre inesorabile come l’acqua in una piena verso le elezioni amministrative di giugno. Candidato unitario? Primarie? Niente è ancora deciso. E seppure i dem ormai da mesi facciano melina, dal "percorso delle consultazioni" alle parole di pochi giorni fa della leader Elly Schlein che ospite a La7, incalzata dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari sulla situazione incerta di Reggio e Modena, ha risposto dicendo che "non c’è alcun ritardo, i tempi sono in linea come sempre è stato a sei mesi dalle urne", regnano sempre più le lotte intestine.

Reggio e Modena hanno un destino intrecciata. Le aree Schlein e Bonaccini si spartiranno le città. A Modena – dove è in atto una guerra fratricida fra il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli e il governatore regionale – si invocano le primarie dopo che è saltata l’intesa su Massimo Mezzetti, ex Sel (e quindi spostato a sinistra), ma grande amico di Bonaccini, considerato una ‘polpetta avvelenata’ dagli schleiniani che non vogliono la polpetta avvelenata. E se oltre Secchia saranno indetti i gazebo per scegliere il candidato, sarebbe difficile evitare la stessa sorte a Reggio. Soprattutto con l’agguerrito assessore Lanfranco de Franco che vuole correre a tutti i costi, o scelto dal partito o come sfidante alle urne dem. Ma l’area cattodem – che continua a caldeggiare l’infettivologo Marco Massari (spinto dal primo cittadino uscente Luca Vecchi che si gioca tutto il suo futuro, rischiando grosso, dopo aver incassato il ‘niet’ dal partito sull’assessora Raffaella Curioni e frutto dunque di una mediazione coi padri reggenti dem Pierluigi Castagnetti e Graziano Delrio il quale avrebbe voluto l’altro medico, Francesco Merli) – farà il diavolo a quattro per osteggiarlo e convincerlo a mollare l’osso. Massari, in caso di primarie, non sarebbe convinto di correre. Dunque chi pescare dal mazzo? L’altra assessora Annalisa Rabitti si sarebbe defilata. Mentre l’autocandidatura di Emanuele Cavallaro, sostenuto dal M5s, non sortisce effetto. Dunque ecco che rispunta l’ex assessora Valeria Montanari, tra i sei che avevano dato la disponibilità (sui 14 emersi dalle ‘consultazioni’) ad una candidatura in realtà finora mai esplorata davvero fino in fondo. Ma le voci sembrano più un’azione di disturbo dell’area cattodem per smorzare gli entusiasmi di de Franco. Intanto il centrodestra gongola, in attesa di annunciare Giovanni Tarquini come candidato di coalizione Fd’I-Lega-Forza Italia. E chissà che i catto-Pd domani non rilancino altri nome in questo valzer di harakiri...