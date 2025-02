"Elezioni Rsu: è tutto a verbale. Cobas si ravveda"

"La vicenda è molto semplice: i Cobas vogliono fare sindacato ma non sono stati in grado di partecipare alle elezioni per le Rsu" dello stabilimento San Germano. Non si fa attendere la replica sui presunti brogli elettorali paventati da Cobas: il sindacato ha detto di aver inviato la documentazione per presentare la propria lista ma "a causa della mancata esposizione delle comunicazioni dell’avvio della procedura di votazioni Rsu nelle bacheche sindacali siamo stati esclusi per i tempi di presentazione".

"Hanno presentato la domanda molto dopo la scadenza dei termini e sono pure riusciti a sbagliare la documentazione – replicano Clelia Alleri (Fp Cgil Reggio Emilia) e Gaetano Capozza (Fit Cisl Reggio Emilia) –. Tutto è a verbale ed è stato segnalato con tanto di pec. Le elezioni sono una cosa seria, dove la forma è sostanza. Se un sindacato non è in grado di conoscere, capire e applicare le regole, si faccia due domande anziché spararla grossa e bullizzare un’azienda e i suoi lavoratori".