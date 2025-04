Elezioni Rsu nel pubblico impiego. I sindacati si dicono soddisfatti

Si dichiarano tutti soddisfatti i tre sindacati per le elezioni svolte nei giorni scorsi per il rinnovo delle rappresentanze nel pubblico impiego a Reggio e provincia. La Fp Cgil si conferma di gran lunga il primo sindacato in provincia con uno scarto di quasi 1.000 voti rispetto alla Cisl Fp. "Nell’insieme dei tre comparti – sanità, funzioni centrali ed enti locali – la Fp Cgil rappresenta il 48% dei voti validi staccando di oltre 10 punti percentuale il secondo sindacato", dice in una nota la Fp che in Comune a Reggio ha eletto 17 Rsu su 24 totali. Mentre in Provincia, tribunale e dipartimento amministrazione penitenziaria, per la prima volta la Fp Cgil è il primo sindacato. "Un significativo aumento dei voti si è ottenuto anche in Sanità dove Fp Cgil nel complesso cresce di 300 voti rispetto alla passata tornata elettorale e torna ad essere primo sindacato al Santa Maria Nuova".

Ma nel comparto sanitario a rivendicare la vittoria è la Cisl che si conferma per la terza volta l’organizzazione con più eletti nel comparto sanità, mette la freccia nelle cinque Asp reggiane e si consolida in molti Comuni e Unioni. "Sono stati mesi di lavoro durissimo, ripagati oggi da risultati straordinari per i quali bisogna dire grazie. Ai candidati e agli elettori. Siamo esausti ma felici e ripagheremo questa fiducia nel solo modo che conosciamo: lavorando a testa bassa", commenta a caldo Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale.

Mentre la Uil ha ottenuto buoni risultati di crescita. "La UilPa è il primo sindacato nelle Funzioni Centrali con risultati esaltanti presso l’Inps, l’Ufficio delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate. Nel settore dell’istruzione si registrano quasi 2000 voti e decine di Rsu elette, parificando il risultato della scorsa tornata. "La coerenza della linea sindacale della nostra organizzazione è stata apprezzata da molte lavoratrici e lavoratori – dice Roberto Rinaldi, segretario generale provinciale Uil – Saremo al loro fianco nel rivendicare condizioni salariali e lavorative migliori. Purtroppo negli ultimi anni il comparto del pubblico impiego è stato abbandonato dai vari governi che anziché valorizzarne il lavoro ha effettuato politiche di spending review ai danni di chi contribuisce a garantire i servizi anche nella nostra Provincia. La politica si convinca che occorre rinnovare i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego con risorse economiche dignitose".