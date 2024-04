Elezioni, spunta un’altra civica: il centrodestra si sgancia dalla Maffei

Dopo la conferma della lista di centrosinistra appoggiata dal Pd, con candidato l’attuale sindaco Roberto Angeli, e l’entrata in campo della lista civica "Ricostruiamo Reggiolo", guidata da Manila Maffei, già da qualche tempo portavoce di un Comitato di soci prestatori della ex Cooperativa Muratori Reggiolo, sembra esserci un’altra lista civica pronta a proporsi per le elezioni comunali di giugno in paese. Si tratta di una lista frutto dell’iniziativa di attivisti di centrodestra, alcuni dei quali già con esperienze in consiglio comunale, oltre a tesserati di Forza Italia. Inizialmente si era ipotizzata una unica realtà con la lista guidata dalla Maffei, ma qualcosa deve aver separato le parti, facendo così avviare l’allestimento di una ulteriore lista, con i nomi ormai definiti ma col candidato sindaco da formalizzare nei prossimi giorni. Dunque, mentre ci sono paesi in cui si verificano possibili spaccature interne al centrosinistra – come rischia di accadere a Gualtieri con la lista di Cristina Reda, consigliere di maggioranza in carica, contrapposta a quella appoggiata dal Pd – a Reggiolo si può presentare uno scenario in cui è il centrodestra che potrebbe spaccarsi in due parti. La Maffei, infatti, nel presentare nei giorni scorsi la candidatura, ha confidato di aver avuto contatti con le forze di centrodestra, aspettandosi "un appoggio unitario per un progetto largo".