Elezioni, Tarquini insiste: "Territorio in declino e sempre più insicuro"

Non si placa la bagarre politica tra Giovanni Tarquini e, nel contesto odierno, Luca Vecchi assieme a Dario de Lucia. Che l’avvocato reggiano mette di nuovo nel mirino dopo le loro repliche a una sua precedente nota. "L’ex sindaco – afferma Tarquini – di fronte a fatti oggettivi ben dimostrabili, da me evidenziati, cerca di mettersi in cattedra; e di fianco a lui una persona (De Lucia, ndr) che non è mai stato chiaro quale ruolo abbia avuto e abbia nel nostro confuso mondo politico locale. Per carattere sono abituato a fare lunghe riflessioni di fronte ai problemi e alle sconfitte, di questo possono stare tranquilli. Sono stato messo, tuttavia, di fronte a due pulpiti dai quali non escono certo messaggi rassicuranti. Mirano infatti unicamente a colpire la persona, in questo caso la mia, e restano del tutto disancorati da ciò che più conta, vale a dire l’effettiva valenza della sconfitta del centro-destra, avvenuta anche a seguito dei fatti da me segnalati. Sia chiaro ad entrambi che ciò che abbiamo tentato di realizzare è una operazione di messa in sicurezza di un territorio sempre più in declino, insicuro e abbandonato; degrado che è aumentato inesorabilmente nel tempo, in nome di una bandiera dell’accoglienza senza limiti e del ’lasciamo fare tutto a tutti’, vale a dire a causa di scelte e di inerzie che hanno portato all’esasperazione tanti cittadini per bene".

All’affondo di Tarquini fa eco quello del candidato della sua lista civica Gabriele Arveda, che attacca in particolare Luca Vecchi: definendo le sue parole in risposta a Tarquini "come la campana a morto di un governo della città sul quale andrebbe steso un velo pietoso. Ma comprendo che dopo la vittoria si può dire di tutto, anche senza la dignità nel non vedere le realtà che lascia in eredità".

Nel replicare alle stoccate avversarie Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd, sceglie la strada dell’ironia: "Tarquini, come Bill Murray ne ’Il giorno della marmotta’, ogni mattina si alza. Ma il suo calendario, è fermo a venerdì 7 giugno, ultimo giorno prima del voto. Ripassa le parole chiave del suo comizio finale: declino, insicurezza, abbandono, discontinuità, e si prepara a salire sul palco. Poco importa che le elezioni si siano già svolte, e sia stato nettamente sconfitto. Qualcuno, immaginiamo nel suo staff, non ha il cuore per dirgli che nel frattempo siamo a venerdì 14 giugno 2024, ed è all’opposizione. La sua campagna elettorale ha fallito, i reggiani hanno parlato, ma Tarquini ignaro di tutto ciò continua a inondare le redazioni e la popolazione di comunicati stampa: in un loop infinito".