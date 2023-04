Elezioni, un piano per la dislocazione dei seggi L’obiettivo è non interrompere l’attività scolastica

La dislocazione dei seggi elettorali, il 14 e 15 maggio a Correggio, sarà il meno possibile impattante sulle scuole. Per le elezioni comunali sarà utilizzata solo la scuola Allegri, all’Espansione Sud (sezioni 9, 10, 11, 12 e 13). Le altre sezioni si troveranno invece in municipio (1 e 3), palazzo dei Principi (2 e 6), palestra delle scuole medie Marconi (4 e 5), centro sociale 25 Aprile (7 e 8), bocciodromo di Canolo (14 e 15), casa di riposo di via Mandriolo (16), ex scuola di Mandrio (17), al centro sociale Dribbling di Prato (18 e 19). La disposizione è definitiva e i cittadini riceveranno nei prossimi giorni la relativa comunicazione, ma non sarà modificata l’assegnazione alla propria sezione. Dunque, non riceveranno a domicilio nuovi tagliandini da applicare sulla tessera elettorale. Gli uffici comunali restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.