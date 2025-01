Elia Origoni, il viaggio sul Sentiero Italia: dalla Sardegna a Trieste

Elia Origoni racconta il suo viaggio sul Sentiero Italia, dalla Sardegna a Trieste. L’esploratore sarà ospite stasera, alle 21, del centro sociale Buco Magico per spiegare com’è riuscito nell’impresa di percorrere 7200 chilometri, suddivisi in 6800 di camminata e 400 in barca a remi. Un impegno che ha richiesto dalle otto alle dieci ore di cammino al giorno, distribuite su 350mila metri di dislivello.

Un appuntamento che si colloca nelle celebrazioni per il 150° anniversario del Cai di Reggio Emilia, 1875-2025. Erigoni, che ha svolto e concluso l’esperienza nel corso del 2021, rivela: "È stata un’avventura unica. Sono stato immerso per tanto tempo tra le montagne del nostro Paese. Il Sentiero Italia CAI mi ha permesso di scoprirle praticamente tutte, passo dopo passo". Tappa conclusiva della spedizione, Lazzaretto di Muggia (TS), nel contesto di un itinerario che ha toccato tutte le regioni italiane, senza saltarne nemmeno una.

Stasera Elia racconterà come ci è riuscito.

Lara Maria Ferrari