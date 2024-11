Elio Germano e il film su Berlinguer. L’attore in sala: "Non è stato facile"

Fragoroso l’applauso che ha accolto Andrea Segre ed Elio Germano, regista e protagonista di ’Berlinguer - La grande ambizione’ , ieri sera al termine della proiezione al cinema Rosebud. Una sala stra piena, sold out già da giorni. "Questo film è stato per noi come una lunga passeggiata in montagna – ha confidato Andrea Segre. – Ci è costato tanta fatica ma al tempo stesso ci ha procurato tanta felicità e soddisfazione. Da tanto avevo in mente di realizzare un film su Enrico Berlinguer e da subito di affidare il ruolo a Elio. Aspettavo il momento giusto per farlo, tra molte difficoltà, ed è arrivato. Importante è stato per me ripercorrere un tratto della vita di questo uomo e di un momento in cui la collettività e la solidarietà erano le fondamenta della società e della politica".

Il film racconta la vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer (1922-1984) dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso alla Festa nazionale dell’Unità di Genova del 1978. Una pellicola che lascia intuire la grande esperienza di Segre in ambito documentaristico, pur essendo un film a tutti gli effetti. Nonostante la centralità della figura di Berlinguer, interpretata in modo straordinario da Elio Germano, si tratta di un film corale, dove le parti collettive sono fondamentali, e altrettanto il lavoro dei 48 attori sul set. Elio Germano per questa interpretazione è stato premiato come miglior attore alla Festa del Cinema di Roma.

"Entrare nei panni di Enrico Berlinguer non è stato semplice – ha detto Elio Germano. – Per prepararmi ho parlato con tante persone che lo avevano conosciuto, con i familiari. E ognuno di loro mi mostrava un aspetto. Mettere tutto insieme non è stato facile. Ho dovuto poi calare tutto in un momento storico molto lontano dal nostro. Dove la politica non era merce di scambio ma voce e impegno, rispetto e idee". Il film ’Berlinguer - La grande ambizione’ si dipana su tre piani: i discorsi, la famiglia e i compagni di partito, per raccontare un periodo cruciale del segretario del Pci. Cinque anni in cui Berlinguer lavora per cercare di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Dc e arrivando a un passo dal cambiare la storia. La vita di un uomo e di un popolo per cui politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati.

Stella Bonfrisco