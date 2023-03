Elio Germano porta tutti in Paradiso

Va in scena "Paradiso XXXIII", stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio, uno spettacolo di e con Elio Germano e Teho Teardo, protagonisti sul palco con Laura Bisceglia al violoncello e Ambra Chiara Michelangeli alla viola, diretti dalla regia di Simone Ferrari e Lulu Helbaek. Nel XXXIII canto del Paradiso, nella Divina Commedia, Dante si trova nel disagio dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile e prova a raccontare l’irraccontabile.

Questo scarto rispetto alla "somma meraviglia" è messo in scena da Elio Germano, creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità. Dal suono avvincente nasce la musica imprevedibile di Teardo e scaturisce la regia visionaria di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, poeti dello sguardo, capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e show, portando sempre con loro una stilla di magia del Cirque du Soleil. Accade qualcosa di magico e inspiegabile, che trascende qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca attraverso una contaminazione di linguaggi teatrali e tecnologici.

Per Elio Germano è un ritorno sulla scena reggiana, dopo il successo del film su Antonio Ligabue, che di recente lo ha visto protagonista nel pluripremiato film "Volevo nascondermi"; girato in gran parte a Gualtieri, diretto da Giorgio Diritti. In campo teatrale, oltre che interprete e regista, Elio Germano è anche autore di "Segnale d’Allarme", uno dei primi esperimenti di teatro in realtà virtuale, seguito da "Così è (o mi pare)", riscrittura del testo pirandelliano, firmata dello stesso Germano. Teho Teardo è un compositore e musicista, esploratore sonoro curioso, sempre attento agli stimoli che vengono da altre forme artistiche. Si dedica all’attività concertistica e discografica pubblicando diversi album che indagano il rapporto tra musica elettronica e strumenti tradizionali. Vanta importanti collaborazioni con Blixa Bargeld, Enda Walsh, Erik Friedlander, Charles Freger, Michele Riondino e Vinicio Capossela. Negli ultimi 20 anni ha composto numerose colonne sonore per registi come Sorrentino, Vicari, Molaioli, Salvatores e altri ancora, aggiudicandosi anche un David di Donatello, il Ciak d’Oro e il Premio Ennio Morricone. Nel 2020 ha pubblicato l’album "Ellipses dans l’harmonid", ispirato alla musica delle pagine dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert.

a.le.