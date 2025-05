Elisa Lari: cento anni e non sentirli. Due appuntamenti per festeggiare

Cento anni e non sentirli. La scuola materna "Elisa Lari" di Reggio Emilia compie un secolo di vita e festeggia insieme alla cittadinanza con due appuntamenti, entrambi a ingresso libero: sabato 24 maggio al mattino dalle 9 un incontro pubblico al Piccolo Teatro San Francesco da Paola poi un pomeriggio di giochi per grandi e piccoli, con la celebrazione della santa Messa e un apericena, in programma per venerdì 6 giugno nel parco della scuola.

Nata dall’intuizione di don Primo Carretti, parroco di Villa Ospizio, e inaugurata nel luglio 1925 poi in occasione del quarantennale, la scuola dell’infanzia fu ampliata, rinnovata e intitolata a Elisa Lari, che ne fu la prima presidente. In seguito alla modifica urbanistica che portò a comprimere la vecchia struttura sotto il cavalcavia di Villa Ospizio, nel 1986 la scuola venne trasferita nella nuova sede di via Paradisi 4. Per settantacinque anni, dalla fondazione al 2000, a dirigere la scuola dell’infanzia sono state le suore della Congregazione "Piccole Figlie" di Parma; successivamente la gestione è stata per intero curata da personale laico qualificato in sintonia con l’identità cattolica dell’istituzione, che nel 2001 ha ottenuto la parità scolastica.

Cesare Corbelli