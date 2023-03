Elisabetta Gualmini presenta il libro sull’Europa che verrà e che vogliamo

Elisabetta Gualmini è a Librerie.coop All’Arco – oggi alle 18 – per presentare il suo libro "Mamma Europa. Una nuova Unione dopo crisi e scandali". Ne parla con l’autrice il sindaco Luca Vecchi, modera Mattia Mariani. "Dopo lo scandalo di Bruxelles non si potrà più dire che in Europa non vale la pena impegnarsi. Dal maggio 2019 è successo di tutto: la ferita della Brexit, la pandemia, la guerra, la corruzione. E l’Europa ha potuto fare solo una cosa: trasformarsi profondamente e finalmente tendere la mano ai propri cittadini." Elisabetta Gualmini, parlamentare europea, dal suo punto di osservazione privilegiato vede il sogno di un’Europa come comunità di destini. Ingresso libero.