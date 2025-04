Elisir: tè verde (o nero) e frutti di bosco

Più la popolazione invecchia, anche in Italia, più facilmente compaiono malattie neurodegenerative e demenza. Ricercatori britannici hanno effettuato uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica Jama Network Open, su circa 122mila persone fra i 40 e i 70 anni. Si è voluto verificare se certi cibi potessero aiutare a prevenire demenza e malattie neurovegetative. I risultati sono stati stupefacenti: chi assumeva al dì 5 tazze di tè verde o nero più frutti di bosco (70 gr), negli anni successivi aveva una minor probabilità di ammalarsi rispetto a chi non li consumava. Chi ha avuto un ancor maggior beneficio da questa alimentazione sono stati coloro che avevano una predisposizione genetica, coloro che avevano ipertensione arteriosa o sintomi di depressione psichica. Gli studiosi hanno attribuito questa capacità di prevenzione ai flavonoidi, che risulterebbero così altamente difensivi per il cervello per le loro azioni antiossidanti e antinfiammatorie. Pure arance, cioccolato fondente e peperoni contengono flavonoidi ma i due tipi di tè e i frutti di bosco sembrano aiutare maggiormente.

William Giglioli(Specialista in Scienza dell’Alimentazione)