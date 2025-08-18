"Elisoccorso, servizio da aiutare"

"Non basta commuoversi davanti alla storia gloriosa dell’elisoccorso nato in Emilia-Romagna: occorre avere il coraggio di riconoscere i ritardi e agire". Questo l’appello lanciato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, commentando i 40 anni dell’elisoccorso in Emilia-Romagna. Certo un ottimo traguardo ma non esente, secondo il politico, da miglioramenti necessari.

Una situazione "che abbiamo denunciato" in diverse province, tra cui la nostra. A Bologna persistono "limiti infrastrutturali della base e la carenza di copertura notturna, partita con colpevole ritardo rispetto ad altre regioni – specifica Tagliaferri –. A Parma e Reggio Emilia, il tema delle basi, dei tempi di risposta e della reale integrazione con le strutture ospedaliere resta aperto e fonte di preoccupazione. A Pavullo, nel modenese, abbiamo segnalato più volte come la logistica e la dotazione tecnica del mezzo fossero insufficienti a garantire interventi rapidi e sicuri in aree difficili".

"Un servizio salvavita non può essere gestito con la lentezza della burocrazia regionale", rincara il consigliere. Lo stesso servizio che, tra l’altro, in queste giornate di agosto è messo non poco sotto pressione dalle numerose richieste di intervento da parte di chi ’fugge’ dalla città in Appennino, spesso affrontando escursioni senza la dovuta preparazione.

"Ancora oggi, la distribuzione territoriale dei mezzi non appare equilibrata – conclude – ci sono zone dell’Appennino che restano scoperte o coperte con tempi di attesa eccessivi, mentre gli operatori fanno letteralmente miracoli per supplire a tali carenze organizzative".