"Elly è dalla parte dei deboli e delle nuove generazioni"

"Abbiamo bisogno di scelte coraggiose e radicali che mettano al centro la nostra generazione". Riccardo Ghidoni sta con Elly Schlein, candidata alle primarie Pd e grande sfidante del favorito Stefano Bonaccini. Ghidoni, consigliere comunale del gruppo dem – del quale è fresco di nomina a vicecapogruppo (mentre il numero uno Cantergiani è pro governatore della Regione, come la maggior parte dei big del partito reggiano) – nonché segretario dei giovani democratici.

"Scelgo un partito con un’identità progressista e plurale, per questo sosterrò Elly – motiva Ghidoni – Penso che il suo percorso politico e il suo entusiasmo potranno contribuire a rinnovare il partito e a definire meglio chi rappresentiamo e chi difendiamo nel Paese e quindi chi siamo noi come comunità politica. Abbiamo bisogno di scelte coraggiose e radicali, le istanze che pone mettono al centro la nostra generazione".

La partita del congresso nazionale del Partito Democratico entra sempre più nel vivo, con i candidati alla segreteria nazionale in visita nei vari territori per incontrare iscritti ed elettori. A livello locale i Dem si preparano alla prima fase del congresso, quella del voto nei circoli, a cui parteciperanno anche gli iscritti dei partiti che hanno aderito alla fase costituente, tra cui ex Articolo Uno. Saranno i due candidati più votati nei circoli a partecipare alle primarie aperte del 26 febbraio. Oltre a Bonaccini e Schlein, si contendono la ‘finale a due’ Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

"Sui temi del lavoro, della tutela dell’ambiente e del contrasto alle disuguaglianze sociali e di genere dovevamo fare di più, ad esempio superando il Jobs Act e facendo ammenda sul finanziamento alla guardia costiera libica – chiosa Ghidoni, attivissimo nel comitato reggiano pro Schlein – Dobbiamo ritrovare un slancio politico e ideale sulle questioni cruciali per il centrosinistra. Dopo il congresso, credo che il Pd dovrà aprire una riflessione sul ruolo degli iscritti, che rappresentano la sua linfa vitale, perché possano incidere direttamente nelle scelte del partito. Cosa mi convince di più di Elly? La volontà di stare dalla parte dei deboli".