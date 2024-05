Elly e Stefano in corsa per Bruxelles: "Reggio città modello per l’Europa"

"Continuiamo a lavorare per portare Reggio Emilia in Europa e nel mondo come un grande modello di inclusione, dove i cittadini si tengono per mano e crescono insieme".

Saluta così piazza San Prospero Elly Schlein, la segretaria nazionale del Partito democratico che ieri si è dedicata a un tour dell’Emilia: in mattinata ha visitato la mostra su Gianni Rodari e pranzato al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, dove ha incontrato anche la presidente della Fondazione Reggio Children Carla Rinaldi e il direttore Cristian Fabbi; nella prima parte del pomeriggio si è recata prima a Fossoli e poi a Carpi, chiudendo invece la giornata alle 20.30 in piazza San Francesco a Bologna. Nel mezzo, alle 18.30, Schlein è tornata nella nostra città e nella sua piazza fresca di riqualificazione, dove è stata accolta da circa mille reggiani.

Caldi i saluti con Max Collini (voce degli Offlaga Disco Pax), Adelmo Cervi e il candidato al parlamento europeo Ivan Pedretti. Per aprire l’evento il segretario provinciale del Pd Massimo Gazza ha chiamato sul palco i 31 sindaci e candidati della provincia, dicendosi "orgoglioso di questa comunità democratica che siamo sicuri il 9 giugno darà una soddisfazione al partito nazionale". Dopo il saluto del sindaco uscente Luca Vecchi che non si è risparmiato una frecciata al centrodestra ("si parla tanto di alternanza e liberazione dalla sinistra ma se in 80 anni si sono sempre perse le elezioni qualche domanda bisognerebbe farsela") ha preso la parola un visibilmente emozionato Marco Massari, per illustrare i temi fondamentali del programma e ringraziare i vertici del sostegno: "Grazie a voi, grazie a Elly e grazie a Stefano (Bonaccini, ndr): siamo Reggio, lavoriamo tutti insieme per il futuro della nostra città".

Il microfono è poi passato proprio al presidente della Regione Emilia-Romagna, per un messaggio ben chiaro prima di un attacco diretto a Giovanni Tarquini: "State tranquilli: non siamo mai stati uniti come oggi. Ma come è possibile che il principale candidato della destra non riesca a dirsi antifascista in questa città, con questa storia? Me lo chiedo guardando i monumenti ai caduti, i martiri e anche Adelmo Cervi, simboli di una terra che più di tante ha dovuto resistere. Attenti, perché le conquiste fatte dai partigiani potrebbero non essere eterne".

Infine parola a lei, Elly Schlein: "Marco Massari per noi è una garanzia, non solo perché incarna la battaglia più importante tra tutte quelle che stiamo facendo ovvero la difesa della sanità pubblica, ma anche per le sue competenze e l’ascolto di cui è capace: è quello che ci serve per proseguire dopo gli ottimi 10 anni dell’amministrazione di Luca Vecchi. Voglio dire grazie a tutti i candidati sindaco e a chi è in lista, perché ci state mettendo l’anima e si vede. Questa mattina eravamo al Malaguzzi ad ascoltare Carla Rinaldi, che ha fatto di Reggio un punto di riferimento per l’Europa e per il mondo in tema di educazione. E poi Reggio Emilia è senso di comunità: vorrei ricordare il progetto ‘Città senza barriere’, splendido, che ha permesso di immedesimarsi in chi ha disabilità ricordando che la cura è una missione non individuale ma collettiva. Vanno portate avanti le comunità energetiche, che permettono di abbassare sia le bollette che le emissioni dannose per l’ambiente e per la nostra salute. Basta infine con le discriminazioni nei confronti degli stranieri, basta con il lavoro precario e quello povero". Al termine del discorso, la segretaria nazionale del Pd si è scattata una foto dal palco insieme al pubblico, per poi concedersi a qualche saluto, autografo e scatto con i presenti.