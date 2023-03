"Elly piace: nuovi iscritti in sezione"

Quattro i Comuni della provincia in cui quest’anno si voterà per l’elezione del sindaco. E il cambio alla segreteria del Pd potrebbe portare qualche cambiamento in corsa.

A Correggio l’elezione di Elly Schlein sembra già aver portato maggiori consensi al Pd locale. Lo conferma il segretario della sezione correggese, Marco Moscardini: "Qui da noi Stefano Bonaccini ha ottenuto il 66% dei consensi, anche perché a Correggio è di casa, vivendo a pochi chilometri di distanza. Ma non sembra emergere delusione dagli attivisti Pd. Anzi, in questi ultimi giorni abbiamo avuto ulteriori tre iscrizioni da parte di persone oltretutto molto stimate nella zona. E poi la nostra attenzione è concentrata non solo sulla politica nazionale, ma soprattutto a quella locale, visto che stiamo preparandoci al voto amministrativo. Questo ci porta a essere più uniti e compatti che mai. La scelta tra Bonaccini e Schlein non rappresenta uno scontro interno al partito".

Anche a Brescello si guarda con fiducia all’esito del voto per la segreteria nazionale: "Da noi – spiega il segretario Alessio Marani – Bonaccini ha ottenuto 50 preferenze contro le 46 di Elly. Ma non abbiamo registrato contraccolpi negativi. Anzi. L’esito del voto è visto in paese come una positiva novità. C’è molta attesa tra gli iscritti e i simpatizzanti. E stiamo completando gli incontri per comporre la lista civica, appoggiata dal Pd, che sarà presentata per le comunali di maggio".

Simile situazione a Castelnovo Sotto: "Bonaccini in paese – dichiara il sindaco Pd, Francesco Monica, confermando la sua candidatura per un mandato bis – ha ottenuto il 51% delle preferenze. Ma non possiamo certo parlare di partito diviso. Abbiamo notato invece qualche interesse in più da parte di persone per noi nuove, che hanno manifestato l’intenzione di impegnarsi nel Pd locale".

Chiamati alle urne anche i cittadini di San Polo d’Enza. "Il dato più confortante e prezioso – spiega Chiara Carbognani, segretaria del Pd di San Polo – è sicuramente stato quello della partecipazione riscontrata durante le nostre primarie. Ma anche le riflessioni e le condivisioni fatte con la ’nostra gente’ durante tutta la giornata, rivolte sia alla vita del Partito che al futuro prossimo di San Polo. Quello che più ho percepito è la voglia di unione". Francesca Chilloni

Antonio Lecci