"Elly può fronteggiare il Governo Possiamo contare sui cuperliani"

Fabiana Montanari, consigliera comunale e vicepresidente Arcigay Reggio Emilia, per lei non ci sono dubbi: Elly Schlein è l’unica soluzione per il Pd.

"Certo. È una donna femminista, empatica e che si è sempre battuta per i diritti civili. Se vincesse lei si batterebbe contro ogni discriminazione: verso i più fragili, sul lavoro, nella famiglia o nella società. Anche con atti concreti: per esempio riproponendo il reato con aggravante omofoba per chi discrimina o insulta persone gay, lesbiche e trans come era previsto dal Ddl Zan. Abbiamo bisogno di un partito più coraggioso su diversi temi. Il Paese ci chiede di più".

Una figura che possa far fronte all’attuale Governo.

"La destra ci sta riportando indietro nel tempo. Non è un caso che Elly, oltre ai diritti civili, parla continuamente di diritti sociali, messi in discussione come mai prima era accaduto per la nostra generazione: il diritto a un’abitazione, a un lavoro dignitoso, che non sia precario, iniquo e sottopagato, e un diritto alla salute migliore".

I numeri nei circoli Pd reggiani hanno parlato chiaro: Bonaccini è nettamente avanti. Pensate di poter ribaltare la situazione?

"C’è un grande tema di sfiducia nella politica e nelle istituzioni. Ecco perché il voto ‘nel gazebo’ di domani porterà un vantaggio solo se saremo stati bravi a comunicare con le persone dando una speranza di politica differente. E penso anche che i temi portati da Cuperlo siano assolutamente convergenti coi nostri, potendo intercettare così anche il suo elettorato".

ste. c.