"Elly sa come parlare e dare nuova speranza ai nostri giovani Ora ci serve il suo approccio"

Marwa Mahmoud, consigliera comunale a Reggio, perché sta con la Schlein?

"Conosco Elly da tempo, l’ho sempre seguita come un modello già quando era europarlamentare. L’ho incontrata per la prima volta proprio a Bruxelles ad un incontro sulle nuove generazioni che ci stanno molto a cuore. E da lì è iniziato un percorso di stima reciproca e confronto...".

Anche lei è stata destinataria delle tante telefonate di cui parla spesso la Schlein?

"Sì, lo ammetto (ride, ndr). Mi ha coinvolta nella sua candidatura, abbiamo parlato a lungo e ragionato sull’importanza di dare continuità alla nostra prospettiva".

Qual è la visione?

"Di certo deve essere plurale, con voci diverse e tutte di pari dignità. Le battaglie degne di essere riconosciute e condotte sono tante, non solo quella forse più nota dei diritti civili; a me piace molto la chiave di lettura, senza ’benaltrismo’, di Elly sui temi: la giustizia sociale va di pari importanza con la giustizia ambientale. Perché scegliere? Tutto è priorità".

Provocazione: se alla guida del Governo c’è una donna, non è arrivato il momento anche per il Pd?

"Elly incarna la leadership femminista. Ma è ingiusto parlare di lei solo in quanto donna, perché non è una donna qualunque".

Cosa differenzia Schlein da Bonaccini?

"La mia non è una scelta contro Stefano, anzi. Ritengo sia un governatore eccellente, che del resto ci invidia tutta Italia. Però un conto è amministrare e un altro è la leadership politica. Reputo Elly l’unica che possa dare una speranza ai ventenni, ai trentenni, perché sapendoci parlare può rimotivarli. Al nostro partito ora serve il suo approccio, con una politica davvero inclusiva e non elitaria, che allarghi la base e che sappia anche creare discontinuità rispetto al passato".

Bonaccini è il grande favorito. Cosa ne sarà di Elly qualora dovesse perdere?

"Nessuno va derubricato e tutti devono essere tenuti in considerazione, comunque vada. Abbiamo bisogno di recuperare persone, non di perderle. Queste primarie spero siano innanzitutto una palestra di democrazia che al partito così come all’Italia serve come il pane".

Daniele Petrone