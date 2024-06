Elrow Town al boulevard. Attese 30mila persone

Mancano poche ore al prossimo evento che verrà ospitato nel boulevard della Rcf Arena: Elrow Town, che si svolgerà dalle 12 alla mezzanotte di sabato (8 giugno 2024).

L’idea degli organizzatori è quella di portare oltre 25mila clubbers nell’iconica venue dell’Iren Green Park, a Reggio Emilia

Ma di che cosa si tratta? Elrow Town è unanimemente considerato come uno dei festival performativi più importanti del mondo, combinando musica, arte e performance teatrali nell’esperienza unica di un festival immersivo. "Non appena varcata la soglia del festival, i visitatori sono immediatamente trasportati in un mondo di colori vibranti, creatività senza confini, e gioia pura. Le decorazioni, le scenografie, gli intricati stage design non temono confronti e creano un vero parco giochi per clubbers e amanti della musica. Se aggiungete performance mozzafiato e line up imbattibili, Elrow Town è la dimostrazione di come si possa mettere insieme questa combinazione eclettica di stili ed elementi nel modo più vivace e coinvolgente possibile", dicono gli organizzatori dell’evento.

Ma non sarebbe il solito ’festival dance’.

"Il pubblico sarà trasportato verso veri e propri mondi alternativi. In ogni area troverà un mondo a tema costruito utilizzando elementi interattivi ed effetti speciali. Potrà ritrovarsi in una foresta incantata, in un meraviglioso mondo subacqueo, in un sogno psichedelico o in un’utopia futuristica. Un indimenticabile viaggio nell’ignoto", conclude la presentazione. Per l’evento di 12 ore sono attese quasi 30mila persone.