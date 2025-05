Elrow Town, uno show lungo dodici ore

È l’ora di Elrow Town. Oggi, dalle 12 a mezzanotte, torna a Iren Green Park lo show con quasi 40 dj e oltre 200 performer su cinque palchi: acrobati, artisti performativi, giochi, spettacoli, collettivi creativi uniti in una vera e propria città del divertimento che vivrà per un giorno all’interno di Iren Green Park.

"Sono attesi quasi 35mila spettatori per quella che è più di una festa, l’evento più importante e originale al mondo dove musica underground e divertimento si fondono in un’esperienza estremamente coinvolgente nella quale il pubblico è l’elemento principale della festa", dicono gli organizzatori.

Lo show inizierà alle ore 12 e chiuderà a mezzanotte. Durante lo spettacolo, i palchi a tema vedranno in consolle alcuni tra i più grandi dj internazionali. Il palco principale, il cui tema sarà Hallucinarium, vedrà protagonisti Ilario Alicante, Chris Stussy, Luciano e molti altri. Lo stage Horrorween sarà ’posseduto”’da Indira Paganotto, Deborah De Luca, Marco Faraone, Alan Fitzpatrick, Giorgia Angiuli; il palco El Rowcio ospiterà Sidney Charles, Jaden Thompson, De La Swing, Sante Sansone; Pink Cathedral sarà lo stage per celebrare la dissidenza, la diversità, l’edonismo con Vanny Granata, Philipp & Cole, Lorenzo De Blanck; “rinchiusi” in The Jail avremo Astin, Brotherz, Duba b2b Delphi e sarà quasi un gioco, in cui si potrà essere arrestati e si dovrà trovare il modo di fuggire raggiungendo un palco segreto.

Per ragioni di sicurezza e per garantire un corretto afflusso e deflusso, diverse vie nei pressi di Iren Green Park in occasione dell’evento sono interessate da provvedimenti di modifica alla viabilità e alla sosta. Il dettaglio completo delle ordinanze attive è disponibile sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Reggio Emilia.

Per accogliere i numerosissimi ospiti attesi sono stati attivati parcheggi dedicati nelle immediate vicinanze dell’area del Festival che possono essere prenotati sul sito di Park for fun, che gestisce per conto di Cvolo i parcheggi in occasione dei grandi eventi.

L’invito degli organizzatori è anche al divertimento responsabile e sostenibile: "Scegliete nel gruppo qualcuno che non beve e sia incaricato di guidare" ma anche "riutilizzate il più possibile il vostro bicchiere, gettate ogni rifiuto nel suo contenitore e non buttate nulla a terra affinché le uniche impronte che lasciamo siano quelle dei nostri piedi mentre balliamo", si legge tra le informazioni importanti.

Si ricorda infine che l’accesso a Elrow Town Italy è consentito solo ai maggiorenni con documento di identità o passaporto valido e in originale (no formati digitali o fotocopie). I minorenni non possono accedere neanche se accompagnati.