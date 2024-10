Elvira e Guido, 60 anni insieme. Grande festa con parenti e amici

A tavola al Prima o Poi di Rolo sono stati festeggiati i 60 anni di nozze di Guido Manara ed Elvira Lipreri, con oltre trenta invitati tra parenti e amici (in foto, Guido ed Elvira il giorno delle nozze e durante la festa). Sposati a Montanara di Mantova nell’ottobre 1964, si sono trasferiti a Casoni di Luzzara, dove Guido e il fratello Ferruccio aprirono una officina di riparazioni auto ed in seguito trattori, mentre Elvira ha lavorato come cuoca alla scuola materna comunale del paese. La famiglia era numerosa a quei tempi: Guido, Elvira, la suocera Rosa, il suocero Enrico e il fratello Ferruccio, oltre alle due figlie Cristina e Claudia nate tra il 1965 ed il 1967. La passione di Guido non è cambiata: ancora oggi entra in officina e cerca soluzioni/modifiche per i colleghi che oggi lo cercano per la sua innata esperienza in campo. Elvira, ormai in pensione, è una grande appassionata di fiori e piante da giardino.