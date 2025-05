Elvis Kabashi e Reggiana: verso il rinnovo del contratto con mister Dionigi

Prove di matrimonio tra Elvis Kabashi e la Reggiana. Il centrocampista è in scadenza di contratto ed è reduce da una stagione con poche luci e molte ombre, ma l’arrivo di mister Dionigi potrebbe aver cambiato le sue prospettive. Tra il tecnico granata e il mancino classe ‘94 è infatti immediatamente sbocciato un feeling sia tecnico che umano che adesso, in fase di ‘mercato’, potrebbe fare la differenza e portare all’estensione di un altro anno di contratto.

Proprio sulla lunghezza dell’accordo si giocherà ‘la partita’, perché il club sarebbe pronto ad aprire ad un rinnovo, ma solo seguendo la linea che vede i giocatori over 30 legarsi per una stagione. Una ‘regola’ che prevede pochissime eccezioni (vedi Marras, che Viali aveva voluto a tutti i costi) attuate solo in quei casi in cui il giocatore coinvolto sia considerato assolutamente indispensabile al progetto. Il discorso che verrà intavolato con Kabashi sarà quindi molto simile a quelli già affrontati con Libutti e Rozzio, due bandiere della Reggiana che accettano di rinnovare anno per anno, come viene richiesto dal club che non vuole ‘appesantirsi’ troppo sul medio-lungo periodo.

Come sempre, quindi, i matrimoni andranno fatti in due, ma sarà anche un modo per capire se effettivamente il centrocampista albanese - che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia granata - darà seguito alle parole con il ‘nero su bianco’. A gennaio non ha fatto mistero di aver rifiutato alcune proposte allettanti pur di non abbandonare la nave in un momento di grande difficoltà e alla fine la scelta lo ha ripagato con una salvezza che resterà certamente anche nel suo cuore. Adesso è probabile che, accantonate le incomprensioni con parte della dirigenza, le parti possano trovare una ‘quadra’ a cifre sostenibili per il club che si appresta a partecipare al 3° campionato di B consecutivo.

Per ritrovare almeno tre stagioni di fila nella serie cadetta, infatti, bisogna tornare ai tempi del mitico Marchioro quando furono 4 (dal 1989 al 1993) prima della storica promozione in A. Quattro come le stagioni che - se firmerà il rinnovo - si appresta a vivere Kabashi qui alla Reggiana. La sua avventura iniziò infatti nell’agosto ’22 grazie alla ferrea volontà di Aimo Diana di riaverlo dopo l’esperienza al Renate. Quella stagione culminò con una fantastica promozione ad Olbia (15 aprile ’23) e successivamente il centrocampista classe ‘94 sarebbe poi diventato anche uno dei ‘pupilli’ di Nesta che lo preferì a Cigarini, lanciandolo titolare nel derby di andata col Parma per non toglierlo più. L’annata appena conclusa era invece iniziata da ‘fuori rosa’, poi le cose sono state appianate dall’intervento di Amadei, ma le prestazioni sono state un po’ in altalena (16 presenze e 2 assist). La prossima potrebbe essere quella del rilancio.

È un matrimonio che - se gli agenti del giocatore non pretenderanno la luna - è destinato a celebrarsi.