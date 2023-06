Ema and Friends!, torna la festa

Torna il 30 giugno la grande festa d’estate “Ema and Friends!’. Molte le iniziative organizzate durante la tre giorni di festa, al Parco del Liofante di Salvaterra, giunta quest’anno alla dodicesima edizione. Come da tradizione sarà possibile cenare al ristorante con menù tradizionale o con gnocco e tigelle con salume. All’esterno sarà anche operativo il ristorante da asporto.

Nell’area concerti sarà allestita la birreria che entrerà in funzione, ogni sera, dalle 19.30. Ad animare le tre serate non mancheranno i concerti gratuiti. L’intero ricavato sarà impiegato da Ema Emilia Ambulanze per acquistare un nuovo pulmino allestito per trasporto disabili che andrà a sostituire l’attuale mezzo ‘Ema 12’.