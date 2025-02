Ema, arrivano i rinforzi. Entrano in servizio i nuovi volontari

Nuovi volontari per la pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze’ di Casalgrande. Nei giorni scorsi sono andate in scena le battute finali del corso di primo soccorso, iniziato lo scorso settembre, per i nuovi volontari dell’importante associazione. Alcuni di loro, già operativi nei mesi scorsi con i servizi ordinari e sociali, superato l’esame teorico hanno affrontato alcune prove pratiche simulate nelle quali hanno dimostrato quanto appreso durante i tre mesi di corso. "Potranno perciò dare inizio ai turni in affiancamento di emergenza-urgenza – spiegano con soddisfazione dalla pubblica assistenza – A tutti loro il nostro più grande benvenuto e il nostro più grande ‘in bocca al lupo’ per l’esperienza che si apprestano a vivere all’interno della nostra associazione". Molte sono le attività e iniziative organizzate nel 2024 da Ema. Impegno che continuerà pure quest’anno per garantire i servizi di emergenza-urgenza, di trasporto secondari (non urgenti), quelli sociali (trasporto diversamente abili) e altri preziosi servizi, molto apprezzati da tutta la comunità.

m. b.