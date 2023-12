Ema, nuovo pulmino per disabili. Un monitor sanitario ricorderà l’ex sindaco di Viano, Bedeschi

Domenica 17 dicembre, alle 10.30 in piazza Ruffilli a Casalgrande, sarà ufficialmente inaugurato il nuovo pulmino attrezzato per il trasporto disabili della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze odv di Casalgrande. Il mezzo, allestito da Orion srl di Calenzano (Firenze), è stato acquistato grazie ai proventi dell’iniziativa ‘Movimentiamoci…insieme’, progetto promosso dall’associazione che ha visto, nel corso dell’anno, diversi eventi benefici organizzati per la raccolta fondi.

"Fondamentale – dicono da Ema – e senza il quale non si sarebbe potuto concretizzare l’acquisto, è stato l’apporto di Elettrica 77 Automation e Italvision, importanti realtà scandianesi che, grazie ad una donazione congiunta, hanno permesso così la realizzazione dell’iniziativa contribuendo in parte all’acquisto del nuovo mezzo".

Il pulmino entrerà così nel parco mezzi dell’associazione che vanta ad oggi 14 mezzi tra ambulanze, pulmini, autovetture per trasporto disabili e automediche. Il mezzo andrà a sostituire l’ormai obsoleto e vetusto pulmino ‘Ema 12’, acquistato più di dieci anni fa e con oltre 236.000 km all’attivo. Ema inaugurerà anche il monitor multiparametrico donato dagli amici in ricordo dell’ex sindaco di Viano Giorgio Bedeschi: un prezioso presidio che andrà ad implementare la strumentazione presente sulle ambulanze in servizio di emergenza-urgenza.

Ema ha intanto ringraziato "l’amministrazione comunale di Casalgrande, la Pro Loco e la scuola Santa Dorotea di Casalgrande Alto per aver inserito l’inaugurazione all’interno delle tante e stupende iniziative di Natale a Casalgrande".

Domenica a Casalgrande il gruppo iniziative di Ema sarà presente, per l’intera giornata, con il proprio stand con biscotti, gnocco fritto e tante altre sorprese. Con un’offerta libera sarà poi possibile trovare anche il calendario 2024 che ripropone, nei dodici mesi, tutte le attività compiute sul territorio.

Matteo Barca