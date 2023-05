Emak, l’utile netto è di 11,4 milioni

BAGNOLO

"I risultati del primo trimestre dell’anno sono da considerarsi positivi. Il Gruppo ha dimostrato una buona capacità di reazione, mantenendo la marginalità programmata nonostante il contesto sfavorevole alle vendite". E’ il commento dell’amministratore delegato Luigi Bartoli (foto) di fronte ai dati del primo trimestre 2023 del gruppo Emak con quartier generale a Bagnolo. I ricavi consolidati sono di 171,8 milioni di euro, con utile netto del trimestre di 11,4 milioni, in calo rispetto al 2022 per maggiori oneri finanziari da incremento dei tassi di interesse di mercato e maggiore livello dell’indebitamento lordo. Gli investimenti in immobilizzazioni effettuati nel corso del trimestre ammontano a complessivi 5,3 milioni rispetto ai 3,9 milioni del periodo 2022. Il patrimonio netto complessivo al 31 marzo è di 287,8 milioni, rispetto a 277 milioni di euro al 31 dicembre 2022.