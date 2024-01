Emak, nel 2023 fatturato in calo del 6,3%

Emak ha chiuso il 2023 con un fatturato consolidato di 567,3 milioni, in calo del 6,3% rispetto ai 605,7 milioni dell’esercizio 2022. Nello specifico, il segmento ’outdoor power equipment’ ha registrato un calo del 16,2%, quello ’pompe e high pressure water jetting’ una crescita dell’1,2%, quello componenti e accessori un calo delle vendite del 5,5% . "L’anno che si è appena chiuso ha rappresentato una sfida per il gruppo, dopo un biennio di risultati record, visto lo scenario esterno in cui tutti noi ci siamo trovati a operare. Le prospettive per il ’24 rimangono positive non solo per la progressiva normalizzazione delle condizioni di mercato, ma soprattutto in considerazione della diversificazione dei business e della profondità della gamma. Permangono tuttavia incertezze legate al contesto geopolitico che potrebbero influenzare i nostri mercati", ha commentato l’amministratore delegato, Luigi Bartoli.