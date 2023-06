Emak, premio nazionale per la sostenibilità

Il Gruppo Emak, con quartier generale a Bagnolo, è stato inserito nella lista delle 200 grandi imprese che si sono distinte a livello italiano per la loro attenzione alla sostenibilità.

’Leader della Sostenibilità 2023’ è la lista delle 240 aziende italiane (duecento grandi e quaranta medio piccole) premiate come più sostenibili ed è elaborata da Statista, istituto indipendente specializzato in ranking e analisi di dati aziendali, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Lo studio ha preso in esame circa 1.500 imprese operanti in Italia attraverso un’analisi basata su 45 indicatori nelle tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) presenti nelle rendicontazioni di sostenibilità e dei bilanci del 2021.

"Siamo lieti di aver raccolto l’apprezzamento per il nostro impegno verso la sostenibilità da un’indagine autorevole – commenta l’amministratore delegato Luigi Bartoli – e questo è un riconoscimento alla nostra filosofia aziendale: capacità di gestire il business in modo sostenibile, salvaguardia della salute dei nostri oltre duemila collaboratori, ricerca e innovazione di prodotti per ridurre l’impatto ambientale, risparmio energetico". E aggiunge: "Questo riconoscimento conferma l’impegno crescente che il Gruppo e le nostre persone stanno portando avanti in tutti gli ambiti della sostenibilità, convinti che la nostra strategia possa contribuire al miglioramento delle condizioni delle comunità e dei territori dove operiamo".

Antonio Lecci