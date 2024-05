Emak, vendite in ribasso. Ma il semestre sarà positivo

Nonostante un lieve calo di fatturato a marzo, Emak prevede un primo semestre positivo. Il Cda del gruppo di Bagnolo quotato in Borsa, leader nelle macchine per cura e manutenzione del verde, ha approvato la trimestrale con ricavi consolidati pari a 170,1 milioni di euro, rispetto ai 171,8 dello scorso esercizio, in diminuzione dell’1%. Tale variazione deriva da un calo organico delle vendite pari al 5,5%, parzialmente compensato dagli effetti positivi della variazione dell’area di consolidamento, pari al 4,3%, e del cambio di traduzione, pari allo 0,2%. A livello organico, il margine industriale è risultato in linea con il pari periodo, mentre il calo delle vendite e il concomitante incremento dei costi del personale, di trasporto e di natura commerciale hanno comportato un effetto leva negativo. L’utile netto consolidato del trimestre è pari a 7,9 milioni rispetto agli 11,4 milioni nel 2023. Il risultato ha risentito dei maggiori oneri finanziari dovuti all’incremento dei tassi di interesse di mercato e al maggiore livello dell’indebitamento lordo. Il patrimonio netto complessivo al 31 marzo 2024 è pari a 294 milioni rispetto ai 283,7 milioni al 31 dicembre 2023.

L’amministratore delegato Luigi Bartoli (foto) ha commentato: "Il dato di vendite del primo trimestre si conferma su livelli storicamente importanti, anche se impattato dalla complessa situazione di mercato e della logistica internazionale. La visibilità del mercato rimane limitata, i segnali positivi dell’entrata ordini ed il miglioramento delle consegne che stiamo registrando, ci rendono fiduciosi sui risultati del secondo trimestre. Ci attendiamo un contributo positivo dalle acquisizioni completate negli ultimi 18 mesi".