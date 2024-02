Emanuele Ferrari è il candidato per il dopo-Bini

Dopo qualche incertezza fra due candidati, amici e non rivali, che hanno collaborato attivamente anche in questa legislatura: Emanuele Ferrari (vicesindaco) e Daniele Valentini (assessore), giovedì sera i componenti del direttivo Pd hanno deciso all’unanimità di candidare a sindaco di Castelnovo Monti il docente Emanuele Ferrari. Una scelta fatta di comune accordo e pienamente condivisa da Daniele Valentini che, in caso di vittoria della lista di centrosinistra, continuerà ad avere incarichi importanti, non escluso quello di vicesindaco. Unità del Pd, ma intesa anche con la coalizione e ‘campo largo’ con il Movimento 5 Stelle.

Ferrari ha alle spalle una lunga esperienza di amministratore per i molti incarichi svolti durante l’amministrazione Bini. "Penso che questa candidatura – dice – sia il risultato di un percorso autenticamente politico: fatto di incontri, tessiture di relazioni, ascolto dei bisogni e delle riflessioni di tutte le realtà che danno vita alla nostra comunità. Questo dimostra che la buona politica non è mai fatta da un uomo solo al comando, ma rappresenta la volontà di condivisione e la cordialità per la costruzione insieme di progetti e di futuro". "Ora riprendiamo il filo del dialogo con la coalizione - aggiunge - con le competenti civiche per la costruzione della squadra di candidati e del programma. Ringrazio Daniele Valentini che mi ha affiancato e che mi affiancherà nel cammino, dando vita ad un ticket di collaborazione fatto di sostanza, competenza e passione. E insieme a lui un ringraziamento speciale al nostro segretario Paolo Ruffini che ha dato il via a questo percorso costruendo la coalizione e con tantissimi altri il manifesto elettorale che sarà il fondamento del nostro programma".

s.b.