Emarginazione e degrado, l’allarme. I numeri del report sulla città: "Boom di italiani tra i ’dimenticati’"

Conciliare le esigenze di sicurezza delle persone di passaggio, di decoro e rigenerazione urbana dei residenti della Zona Stazione con la necessità morale di togliere dalla strada chi della situazione di degrado è in parte responsabile: tossicodipendenti, sbandati, senzatetto. È la sfida difficile che emerge a margine dell’analisi dei risultati del gruppo di lavoro StazioneIn, frutto del Protocollo siglato 9 mesi da Comune, Terzo settore ed associazioni, tra cui il sindacato Cisl. Ben 119 emarginati (80% maschi) sono stati "ripescati" ed avviati a percorsi di recupero: il 60% sono consumatori di crack ed altre droghe; a sorpresa ben il 31,6% sono italiani. Tra gli stranieri la nazionalità prevalente è quella gambiana, segno di flussi migratori locali strettamente legati alla criminalità (Associazione Gambia intende fare la propria parte insieme alle istituzioni). Il tutto in attesa, alla luce dell’accordo Municipio-Rfi presentato mercoledì, di costruire la struttura di accoglienza presso il binario 1, dove avviare gli emarginati verso i servizi socio-sanitari.

Una struttura che in seguito dovrebbe essere implementata - per una illogica scelta logistica rispetto ai problemi della potenziale utenza - in via Che Guervara. "È assolutamente necessario fare di più, ed abbiamo percepito una reale volontà a farlo - spiega Andrea Sirianni, segretario di quella Cisl che da anni è un faro per via Turri e dintorni - Va ricomposta la frattura tra residenti e lavoro sociale. La sensibilità adesso sembra che ci sia. La prima direzione è aiutare quelle persone. Il Comune ha detto che, grazie all’accordo con Rfi, si avvieranno sei progetti sociali, dall’aiuto per i problemi sanitari e legali a quello per il lavoro. È molto importante rafforzare il dialogo con i comitati e i residenti: partirà un gruppo specifico dedicato alla cura del quartiere, che sviluppi azioni che migliorino la vivibilità. La pulizia e il decoro sono contagiosi, come il degrado. Questo significa, ad esempio, l’installazione di bagni pubblici, rafforzare ancor di più con Iren la raccolta rifiuti, la derattizzazione e disinfestazione della zona".

C’è anche chi chiede il recupero alla fruizione del parchetto di via Sani, oggi chiuso da una recinzione ma ricettacolo di balordi. Prematura, dal punto di vista culturale, la creazione di una shooting room dove il consumo di sostanze stupefacenti venga vigilato, evitando che avvenga in pieno giorno a cielo aperto. Rispetto all’esercito, arriverà ma non si sa ancora la data.