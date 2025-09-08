Emergency e ’Musica per Gaza’. Si alza il ’rumore’ contro le guerre e rimbomba nel cuore della città

"Non è più il momento di fare silenzio". E su questo invito della conduttrice Ambra Angiolini, una gremita piazza Prampolini ha riempito di rumore il centro della città. Migliaia le persone che sabato sera hanno preso parte all’evento ’Musica per Gaza’, ideato dalla stessa Angiolini, insieme alla figlia Jolanda Renga, inserito all’interno del Festival per Emergency, l’associazione fondata nel 1994 dal chirurgo Gino Strada per offrire cure mediche alle vittime delle guerre.

Sul palco si sono alternati, dopo il saluto della presidente Rosella Riccio, i contributi filmati in collegamento con una barca pronta a partire per dare supporto alla Flotilla, la più grande missione civile internazionale mai organizzata per tentare di rompere il blocco navale di Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Il racconto di una ginecologa, la dottoressa Raffaela Baiocchi, reduce da diverse missioni sul campo, ha narrato la lotta quotidiana che le donne incinte o i neonati sono costretti a subire per poter sopravvivere e quanti siano pochi i feriti – qualche decina su 160mila che ne avrebbero necessità e sono in lista d’attesa – a essere evacuati per sottoporsi urgenti cure salvavita in paesi stranieri sicuri. Questo perché la rete medico sanitaria è stata distrutta, come le altre infrastrutture nella striscia di Gaza.

Uno spettacolo di due ore in cui si sono alternate letture tratte dal libro ’Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza’, che raccoglie 32 scritti di autori palestinesi, molti delle quali morti sotto le bombe, tra le macerie o nei campi profughi. Un testo per il quale Fazi Editore dona 5 euro a Emergency per le sue attività nella Striscia.

Spazio quindi alla musica con diversi artisti come: Francamente, l’attrice Camilla Filippi, Maurizio Carucci degli Ex-Otago e un coinvolgente Mirco Mariani degli Extraliscio.

In chiusura la voce potente di Levante ha creato un’atmosfera commossa e raccolta che ha pervaso tutto il centro con bandiere della Palestina che sventolavano tra la folla e la volontà "di non fare addormentare la propria emotività e non abbandonarsi al senso di impotenza verso il dolore degli altri, aldilà degli schieramenti politici e le parole di contrapposizione, spesso violente, a cui ci siamo abituati sui social", ha concluso Ambra.

Infine un lungo triste elenco letto alla platea: i nomi degli 80 conflitti, da quello Ucraino a quelli meno noti, che flagellano il mondo. Un evento che ha chiuso, dopo la manifestazione pomeridiana pro-Gaza che ha attraversato il centro storico, la seconda giornata del Festival che ha chiuso ieri i battenti dopo tre giorni fitti di iniziative.